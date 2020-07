Oposición insiste que Ingreso Solidario no es suficiente para subsistir

Por medio de una carta, 29 congresistas pidieron al presidente Iván Duque actuar de inmediato y declarar nuevamente el estado de emergencia para expedir medidas impostergables o pedir con urgencia al Congreso tramitar las leyes necesarias para crear la renta básica.

En el documento se explica que cerca de nueve millones de familias no tienen forma de adquirir empleo, no tienen ahorro y padecen de hambre, lo cual no se puede solucionar por cuenta del Ingreso Solidario.

“Para responder a la situación es necesario entregar a cada hogar más dinero y atender muchos más hogares. Hemos dicho que debe ser un salario mínimo legal vigente por hogar para cerca de nueve millones de familias durante tres meses y dos meses más con medio salario mínimo”, argumentan los senadores.

Uno de los firmantes, Iván Marulanda, expresó que el Estado tiene la obligación de proteger a las familias vulnerables y garantizar el derecho a vivir dignamente por lo que la instauración de la renta básica sería un proyecto que impulsarían desde el Congreso sin ninguna traba.