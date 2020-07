Las llamadas entre Merlano y su hija el día de la fuga

El informe de Policía judicial consigna las llamadas que entablaron la excongresista Aida Merlano, hoy prófuga y refugiada en Venezuela, y su hija, Aida Victoria, el 01 de octubre entre las 9:27 am y las 10:47 am.

En las interceptaciones, Aida Merlano le cuenta a su hija que tiene dolor de boca, que no puede comer y como ya había pagado $6'000.000 al odontólogo por la cita, iba a formar el problema. "a mí me sacan o me sacan".

Ese documento, según la defensa de Aida Victoria, será utilizado en juicio como una de las pruebas para demostrar que la joven no estaba involucrada en el plan de fuga de la excongresista.