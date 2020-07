¿Se calienta su celular? 5 consejos para evitarlo

Sin duda, los smartphones se han convertido en el 'mejor amigo' de muchos usuarios. Con estos dispositivos, se pueden realizar actividades como jugar, reproducir música, chatear con los amigos y mucho más.

El uso excesivo del celular hace que algunos dispositivos sufran calentamientos. Sin embargo, esta no es la única causa, pues con la exposición a altas temperaturas también se puede presentar este fenómeno.

Si su celular se calienta, tenga en cuenta los siguientes consejos:

1. Desactive las herramientas que no use: Es decir, si usted no está usando funciones como Bluetooth o GPS, puede desactivarlas para evitar que el dispositivo 'gaste' energía en estas tareas. Así evitará que el dispositivo realice procesos simultáneos generando que se caliente.

2. No junte sus dispositivos tecnológicos: Cuando usted pone dos dispositivos tecnológicos juntos puede hacer que se perjudique la señal de su celular haciendo que este procese con más fuerza servicios generando un calentamiento. Así mismo, se pueden generar fallos en la batería y rendimiento.

3. No deje su celular en el carro: Muchas veces olvidamos el celular en el carro, esto es un error muy común que puede generar grandes daños en el dispositivo. Pues, con el sol, se encierra el calor dentro del vehículo haciendo que en casos más avanzados no funcione la pantalla touch y el dispositivo se vuelva lento.

4. ¿Descargué un virus?: Los malware suelen generar grandes afectaciones en los celulares, entre esos su calentamiento, porque normalmente suelen ejecutar muchas tareas en segundo plano haciendo que el dispositivo gaste más energía. Mantenga sus aplicaciones actualizadas y únicamente instale programas desde tiendas oficiales. Recuerde no abrir todos los enlaces que llegan a su dispositivo y procure instalar un antivirus en su celular.

5. ¿Usar funda de celular?: Una vez su dispositivo se caliente, quite la funda que tiene y déjelo enfríar. Si este no vuelve a una temperatura estable, use el teléfono sin la funda, pues en varios casos puede generar acumulación del calor y así causar más daños en el smartphone.