Audio salpica a cónsul honorario y a tío del senador Name en corrupción

Revuelo político han causado las denuncias sobre un supuesto ofrecimiento por parte de Eduardo Pulgar a un juez a manera de soborno. Y en las últimas horas se conoció un nuevo audio que implica a ese senador.

El columnista Daniel Coronell, reveló a través de La W radio, un nuevo audio sobre presunta corrupción judicial, por la pelea jurídica que hay por la herencia de la familia Acosta Bendeck, y que involucra al senador Eduardo Pulgar.

En el audio, aparecen el cónsul honorario para la embajada de Polonia Luis Fernando Acosta Osío, otra voz a la que se le atribuye a David Name Terán, tío del senador José David Name y el juez que no se prestó para acomodar sus decisiones judiciales.

Acosta Osío: La verdad es que estoy encantado de conocerte. Los amigos del tío David son mis amigos; la familia del tío David es mi familia; yo le digo cariñosamente tío...Eh... Te comento. Esto comenzó como una pelea, no de familia, porque los Jaller no son familia.

Juez: Doctor, lo que me tenga que decir del caso en concreto, si mi juzgado es el juzgado de competencia, lo decidimos en el estrado. Yo acepté la reunión, con todo respeto aquí, para... y yo le comenté al señor la situación; pero lo que me vaya a contar del negocio ese de la Universidad, me lo van a contar en la audiencia, porque yo no voy a coger ni para un lado ni para el otro.

SÍ le digo una cosa: No me gustó, primero la tutela; no me gustó que hubieran mandado allá al alcalde de Usiacurí y no me gustó que me hubieran citado donde el senador Pulgar, porque yo no soy de ninguna casa política, de ninguna.

Acosta Osío: Te pido disculpas, no fue mi intención, yo estaba tratando de todas maneras de ver de qué forma...

En otro aparte de la conversación, el cónsul Luis Fernando Acosta insiste al juez mirar cómo lo ayuda.

Acosta Osío ¿No hay forma de echar para atrás esa audiencia? De que no sea viable, o que no se cumple con elementos básicos, por ejemplo, la Fiscalía no ha determinado quién es la víctima ... Si la Fiscalía no ha determinado que hay una víctima no se puede presumir...

Juez: Por eso le digo, yo me entero de la situación allá, no le puedo decir aquí si sí, o si no.

Este audio se suma al ya revelado este fin de semana por Coronel, en su portal los danieles.com donde denunció al senador Pulgar por presuntamente presionar al juez para ayudar a su amigo el cónsul honorario.

En febrero de este año, en Caracol Radio, revelamos que el cónsul honorario fue mencionado en la audiencia de imputación de cargos contra el magistrado Jorge Eliecer Mola Capera, en la cual la Fiscalía lo señaló de presuntamente haber participado en el pago de un soborno para beneficiarse con una tutela.C