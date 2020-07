Jorge Valdano, sin tapujos: "Siento que fracasé con James Rodríguez"

La actualidad de James Rodríguez en el Real Madrid es muy complicada e incierta a al vez, ya que, acorde a su ausencia en las últimas convocatorias de Zinedine Zidane, pareciera un hecho que ‘abandonará el barco’ de cara a la próxima temporada.

Recientemente Jorge Valdano, el histórico exfutbolista y exentrenador argentino, y quien ha sido uno de los grandes admiradores de James, confesó en diálogo con El Transistor de Onda Cero que "fracasó" con sus predicciones sobre el volante colombiano:

"Siento que he fracasado con James. Confiaba mucho en la clase y en la categoría de este jugador. Hay muchos jugadores que a medida que avanza el tiempo van siendo mejores, como Cazorla que sufrió 700 lesiones o Banega", sentenció.

Para Valdano, James es el único que tiene que preguntarse qué está pasando y por qué no tiene minutos en el Real Madrid, no el entrenador. "Cuando un jugador de categoría, cada año que pasa, da menos prestaciones que el anterior, es el propio jugador quién debe preguntarse qué pasa. Eso no lo puede contestar Zidane, es el jugador".

Finalmente aseveró que en equipos como el Madrid es necesario trabajar arduamente para ganarse un lugar en el once titular. "Los puestos se ganan en los entrenamientos y en los partidos. Ha tenido algunas oportunidades y hay muchos jugadores en la competencia por los puestos. La competencia es tremenda en el Real Madrid", concluyó.