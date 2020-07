Las palabras de Ancelotti que le cerrarían la puerta a James en Everton

¿Qué pasará con James Rodríguez de cara a la próxima temporada? Esa es la pregunta que muchos se hacen ante la situación que vive el colombiano en el Real Madrid, donde, en esta temporada, suma su menor cantidad de minutos en diez años. Ello, según decían los medios españoles, ocasionó que el ‘10’ de la Selección Colombia se rehusara a viajar con el equipo para el partido ante Athletic Bilbao.

Desde entonces, los rumores sobre posibles destinos para James no han cesado: algunos en Inglaterra (Manchester United, Arsenal, Everton), España (Atlético Madrid) e Italia (Napoli). Pero con las recientes declaraciones de Carlo Ancelotti al diario The Guardian podrían significar otra puerta cerrada para el colombiano.

"¿James Rodríguez? Me gusta, me gusta mucho como jugador. Cuando salí de Madrid, James Rodríguez me siguió a Munich. Vino a jugar. Pero me siguió como un rumor a Napoli y ahora me sigue hasta aquí, a Everton, como un rumor. Tengo que ser honesto, me gusta mucho. Pero él es un jugador del Real Madrid. Creo que seguirá siendo un jugador del Real Madrid", sentenció.

No es un secreto que James destacó mucho en su primera temporada en el Real Madrid al mando de Ancelotti, y como el propio entrenador confirmó con sus palabras, es un jugador que le gusta mucho. No obstante, deja claro que se trata de rumores, como ha ocurrido con otros jugadores como Thiago Silva y Rabiot. "Los nombres que mencionaste son los mismos que se mencionaron hace un año cuando estaba en Napoli; ¡hace dos años cuando estaba en Bayern! ¡Me siguen!