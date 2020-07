'Dragon Ball Super': la reacción de Gokú al ser superado por Vegeta

Dragon Bal Super sigue siendo muy popular en 2020 (Toei Animation le dio fin a esta emisión en 2018).

En la nueva entrega de la Patrulla Galáctica se ve cómo Goku y Vegeta se enfrentan a Moro para salvar el universo. Toyotaro, encargado del ánime, reveló que la Patrulla Galáctica llegó a la Tierra persiguiendo a Majin Buu, pues hace miles de años logró derrotar a Moro.

Hace poco, Dragon Ball Super compartió el capítulo 61 en el manga, en el que Vegeta mostró un nuevo poder que le sirve para quitarle la energía a Moro y así revivir a los namekianos.

Goku y Piccolo sostienen una conversación al respecto.

"¿Te imaginabas que Vegeta pudiera mejorar tanto?", le preguntó Piccolo y Goku respondió: "No, la verdad es que no. No pensaba que fuera a aprender esa técnica y además ha aumentado bastante su poder".