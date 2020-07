La Liendra confirmó que terminó su relación con Luisa Castro

El influenciador Mauricio Gómez confirmó que su relación con Luisa Castro acabó.

“Me hace falta esa persona, y si ya no está no es porque sea mala o yo sea malo, simplemente es porque las cosas ya se tenían que acabar, no hay una explicación más y si les voy a aclarar que no hubo infidelidad ni por el lado de ella, ni por el lado mío”, dijo Gómez.

Al mismo tiempo, su exnovia dijo en sus redes sociales: "Les cuento que mi relación llegó a su fin y quiero aclararles que no fue por infidelidad de parte mía, ni de parte de él. Una relación no solo se acaba por una infidelidad sino por muchas otras cosas”, expresó Castro.

Mientras que Castro se fue a vivir a Medellín hace poco, La Liendra dijo que se mudará de ciudad y empezará nuevos proyectos.