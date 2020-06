Burnout Paradise: un viaje al corazón de la conducción frenética

En el mercado de videojuegos, hay un sinfín de títulos de conducción que no han atrapado desde el comienzo hasta el final. Need for Speed, Forza y el mismo Gran Turismo son ejemplo de ello.

Sin embargo, un juego que se sale de todas las proporciones, ofreciendo una experiencia muy diferente en la que podremos sacar literalmente "volando" a nuestro oponente de las calles es Burnout Paradise, un juego que salió hace algo más de 10 años para las entonces PS3, Xbox One y PC, cosechando gran éxito.

Recibió muy buenas críticas, por su apartado visual, jugabilidad y, por supuesto por el entrañable sountrack que contenía, con temas tan icónicos como 'Paradise City' de Guns N' Roses y 'Girlfriend' de Avril Lavigne.

Ahora, en pleno 2020, se lanzó una versión portátil, a modo de remasterización para Nintendo Switch. Pero, ¿es tan buena como la original?:

La respuesta es sí, porque ofrece una experiencia muy completa, rescantando todo lo que en el pasado gusto.

ASPECTO GENERAL



Electronic Arts se lució con una versión muy buena de este clásico que nos pone en las calles de Paradise City a completar distintos retos como carreras, recrear acrobacias en el aire y conseguir nuevos vehículos para agregar a nuestro garaje.

APARTADO GRÁFICO



Es claro que al ser una versión portátil sufrió un leve bajón en este aspecto, pero esto no le quita en absoluto la fluidez y su jugabilidad, que resulta muy cómodo a la hora de disfrutarlo en la portátil de Nintendo.

El tener una barra de turbo en la parte inferior izquierda de nuestra pantalla, nos recuerda el éxito obtenido al chocar a nuestros contrincantes por las calles de Paradise City.

JUGABILIDAD



A diferencia de Burnout 3: Takedown o Revenge, Paradise se caracteriza por ofrecernos un mundo abierto, que nos permite explorar libremente la ciudad, mejorar nuestra licencia de conducción y completar en el orden que queramos los retos.

En este aspecto, destacamos notablemente el uso de los gatillos de Switch que se adaptan muy bien y ofrecen horas y horas de juego sin que las manos se cansen demasiado.

MODO EN LÍNEA



Otro modo de juego muy eficiente en el que podremos medirnos hasta con siete jugadores más, pero hay que tener algo más de experiencia con este título antes de entrar a jugarlo, porque la competencia es bastante exigente.

BONUS

El contenido descargable de Burnout Paradise es muy completo y variados. Podremos conseguir autos legendarios de la franquicia, como los vehículos de polícia y hasta motocicletas, un apartado que en su momento dividió a los seguidores más fervientes de la saga, pero que se agradece para darle algo de frescura a la exitosa fórmula.

CONCLUSIONES

Burnout Paradise es una mezcla muy interesante de velocidad, frenetismo, temas de antaño y claramente choques por doquier. Para los que son amantes del género es un título obligado a tener en Nintendo Switch, ya que ofrece una experiencia muy completa para llevarla a cualquier lugar.

De igual forma, resulta atractivo para aquellos que no sean muy cercanos a la conducción, ya que incorpora también un excelente soundtrack y dinámicas de juego sencillas de seguir, convirtiéndose en un juego que ha envejecido muy bien con el paso del tiempo.

Calificación Final: 8,7 de 10.