Médico afectado por dos despidos crea sindicato para defender la profesión

Este profesional de la salud creó un sindicato médico para luchar por sus derechos y el de sus colegas en medio de esta emergencia que vive el país por cuenta del coronavirus.

Óscar Pastrana es un médico de 34 años, especialista en anestesiología y reanimación. Después de estar un tiempo fuera de Colombia, regresó y se vinculó el 02 de enero de este año a la Clínica Nuestra, sede Ibagué.

Pero el 21 de febrero fue notificado de la terminación de su contrato y según el médico Pastrana la razón fue porque él no pagó la seguridad social por adelantado.

“Lo que ellos me dicen es que yo tenía que pagar la seguridad social por adelantado. Eso es textualmente lo que me dicen cuando me hacen la carta de despido, allí lo dejan plasmado que el motivo por el cual se cancela el contrato laboral es por el no pago de la seguridad social de forma anticipada”.

Después de quedarse sin trabajo decidió ampliar sus conocimientos en ventilación mecánica en pacientes positivos de COVID-19, enfermedad que empezaba a expandirse en Colombia.

El médico se enteró que en la Clínica Los Rosales, en Pereira, estaban requiriendo con urgencia personal para la Unidad de Cuidados Intensivos y fue así como el 22 de abril de este año se vinculó a este centro médico. Pero cinco días después de estar atendiendo pacientes con coronavirus, el 27 de abril, presentó todos los síntomas del virus y fue aislado inmediatamente.

“Cuando yo estaba desarrollando mi labores, a los cinco, seis días, empecé a presentar síntomas y luego me asilan en un hotel, donde he pasado todo este tiempo”.

Según cuenta el médico Óscar Pastrana le hicieron dos pruebas y ambas salieron negativas para COVID-19. Pero aun así dice que lo mantuvieron aislado y para sorpresa de él el 4 de mayo le llegó un correo electrónico notificándolo de la terminación de su contrato de prestación de servicios.

“Ya estando en el hotel con los síntomas, la clínica me notifica que el contrato había sido terminado, estando en ese periodo de convalecencia”.

Óscar Pastrana dice que no ha recibido una justificación válida para sus despidos. Hoy está sin empleo y dice que seguirá luchando para que se valore la profesión, que hoy en lugar de ser respetada, está siendo estigmatizada.

LAS DOS CLINICAS JUSTIFICAN LA TERMINACION DE LOS CONTRATOS DEL MÉDICO

En el caso de la Clínica Nuestra, sede Ibagué, a través de un comunicado explicaron que la terminación del contrato del médico Óscar Pastrana, fue justificada por el incumplimiento de parte del especialista, ya que nunca pagó su seguridad social y que ellos si le pagaron todas sus cuentas de cobro, incluso le cancelaron la estadía en un hotel, algo que no estaba dentro del contrato, pero que lo hicieron por agradecimiento por su labor.

En cuanto a la Clínica Los Rosales, de Pereira, Jhon Quevedo, gerente de la institución, explicó, que el contrato del médico fue temporal por la contingencia en la Unidad de Cuidados Intensivos con pacientes de COVID-19, y que no se renovó, pero que se le pagó todo lo que estaba estipulado.

“Él estuvo acá, hizo unos siete turnos aproximadamente, eso fue en el mes de abril. El contrato temporal se terminó, se le canceló todo lo que se le tenia que cancelar, incluyendo la seguridad social”.

Ambas instituciones médicas dicen tener todos los soportes que sustentan la terminación de los contratos y que no tienen cuentas pendientes con el médico Óscar Pastrana.