El truco para ver las historias de Instagram sin que se den cuenta

Si alguna vez ha querido ver las historias que sus contactos o alguna cuenta privada suben en Instagram, sin que se den cuenta, le contamos que existen varias soluciones, fáciles de implementar, que le pueden ayudar a pasar de incógnito en la popular red social.

Modo avión



Si usted quiere ver las historias desde la aplicación oficial de Instagram en su celular, el modo avión es la opción más indicada.

El proceso es sencillo: abra Instagram y deje que se carguen las historias en la parte superior de la pantalla. Cuando esté seguro de que la historia de la persona que usted quiere ver se cargó correctamente, active el modo avión desde los ajustes de su celular de forma que no pueda hacer uso de internet y luego proceda a ver la historia.

Es importante que, antes de desactivar el modo avión y volver a tener internet en su celular, cierre la aplicación y no la deje abierta en segundo plano; de lo contrario no servirá.

Extensión en Chrome

Si esta opción no le gusta (si no la implementa de forma correcta no va a funcionar), el navegador Chrome cuenta con su propia extensión, lo que significa que es segura y confiable, para consultar las historias sin que se le informe a la otra persona que usted vio su historia.





Se trata de 'IG Stories for Instagram', que puede encontrar en el buscador de Google. Luego de añadir la extensión, le aparecerá un ícono permanente al lado de la barra de búsqueda en cualquier pestaña o ventana.

Al darle clic a dicho ícono (una flecha hacia abajo) le aparecerán dos opciones para ver las historias: la primera es dirigirse directamente a la página oficial de Instagram y la segunda es ir a IG Stories.

Si le da clic a la primera opción, se le abrirá una pestaña que lo dirigirá a la página oficial de Instagram y allí podrá ver las historias de manera normal (cuando de clic sobre la historia que desea ver, aparecerá en la parte izquierda el ícono de un ojo con una raya en diagonal que indica que usted está viendo la historia en incógnito).

Si le da clic a la segunda opción (ir a IG Stories) se le abrirá una página con el listado de historias que han subido sus contactos y solo debe seleccionar la que le interesa; cuando esta se abra, le aparecerá un ícono que indica que la está viendo en secreto. En esta herramienta también puede buscar cuentas públicas.

Otras opciones

Si usted no usa Chrome o simplemente no quiere agregar ninguna extensión, puede recurrir a páginas web como WeInstag o Storiesig (solo le permiten ver historias de cuentas públicas) o a aplicaciones como Twitly (puede descargarla desde la tienda de aplicaciones de su celular).