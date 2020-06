Colombiana viajó a India por sus pasantías, pero quedó varada y sin trabajo

Actualmente, y un mes después de haberse efectuado un vuelo humanitario desde allá, al menos 70 colombianos permanecen varados en la India, criticando que su retorno se vio imposibilitado porque no tenían los $2.860 USD que costaba el tiquete de regreso. De hecho, Caracol Radio conoció la historia de una mujer, que viajó en febrero para hacer sus pasantías, y un mes después se le canceló su contrato.

"Llegué el 27 de febrero y mi práctica universitaria inició el 3 de marzo. La situación del coronavirus ha sido bastante perjudicial para la economía no solo en Latinoamérica, sino a nivel mundial. Las operaciones de la empresa comenzaron paulatinamente a caer, y conforme pasaban los meses mis actividades eran menores", relató la colombiana, que prefiere reservar su identidad.

Debido a la situación causada por la pandemia, según contó la mujer, "el 4 de mayo deciden terminar con mi contrato de aprendizaje y desde entonces me encuentro en el limbo. El 17 de ese mes el Gobierno colombiano gestionó un vuelo de repatriación que costó $2.860 USD, y por tal motivo no me pude regresar".

"Ya he hecho uso de todos mis recursos para sobrevivir acá; es muy difícil para mí. Yo no vine a hacer turismo ni por negocios. Por temas contractuales y de visado debo quedarme acá, esperar a que se solucionen las cosas; solo podré regresar hasta después de septiembre", comentó.

Por ello, la colombiana decidió crear una Vaki (mecanismo de donaciones), "no solamente para mí, sino para un compañero que se encuentra en una condición financiera muy complicada. Debemos sobrevivir acá por bastante tiempo, así que agradeceríamos cualquier aporte, que nos ayude a mantenernos mientras regresamos al país".