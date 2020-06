Famosas reaccionan ante denuncias de acoso en contra de Ciro Guerra

El portal Volcánicas dio a conocer una investigación que involucra al director Ciro Guerra ('Pájaros de verano' y el 'Abrazo de la serpiente'), en la que ocho mujeres lo acusan de haber sido víctimas suyas de acoso sexual.

En la investigación se señala que el director aprovechaba las fiestas durante sus viajes internacionales para acercarse a sus víctimas, hacía uso de la fuerza para obligarlas a darle besos y tocarlas, pese a que ellas se negaron en múltiples ocasiones.

Las acusaciones y relatos de las víctimas se hicieron tendencia en redes sociales como Twitter, en donde famosas como Catalina García, vocalista de la agrupación Monsieur Periné, alzaron la voz sobre estos hechos.

"Esto es demasiado doloroso. De vomitar y llorar. Muy valientes estas mujeres al compartirnos estos testimonios y tener que revivirlos. Todos repliquemos sus voces para que el mundo sepa qué hace este tipejo con su fama. Y que le caiga la ley por violador", publicó García en su cuenta.





La actriz Majida Issa también usó la misma red social para dar su opinión: "DOLOROSO! NO MÁS! Acabo de leer esto y de verdad me aterra pensar en las mujeres que siguen callando. NO MÁS ABUSOS, NO MÁS ACOSO, NO MÁS SILENCIO, NO MÁS INDIFERENCIA! (sic)".

Así mismo, la periodista Mabel Lara dijo que "este país no para de sorprendernos" y ante la pregunta de una seguidora de "por qué no denuncian (las mujeres) cuando están pasando las cosas y hablan tiempo después", contestó que "en la mayoría de casos, las víctimas, si se comprueban los ataques y abusos, no decantan las agresiones. Pasan muchos años para que esto suceda, así como para que la sociedad entienda la importancia de escucharlas".

De igual forma, ante los comentarios de que dichas acusaciones no deben tomarse a la ligera, la periodista Ana María Mesa dijo: "Cuando son tantas mujeres y tantos testimonios, tan detallados además, me parece que no se puede poner en duda que este señor actuó de forma indebida y que tiene un patrón de conducta de abuso de su poder para acosar y vulnerar".

Por su parte, la escritora y docente Carolina Sanín manifestó no estar de acuerdo con el linchamiento. "Entiendo el afán de acusar por acoso. No la convicción de volver convicto por acusaciones. No me sumo al llamamiento a "cancelar" a nadie, ni siquiera a un culpable. En una cosa quiero ser disciplinada: en no sumarme a ningún linchamiento. Todo linchamiento me parece vergonzoso", escribió en Twitter.

