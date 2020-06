Nairo se ratificó como líder absoluto del Arkéa en el Tour de Francia

Cuando Nairo Quintana arribó al Arkéa Samsic, estaba claro que iba a ser uno de los líderes del equipo en las diferentes competiciones, sin embargo, se desconocía quién encabezaría a la escuadra en la próxima edición del Tour de Francia, pues su compañero, el francés Warren Barguil, también se posicionaba para tener un gran protagonismo en la carrera.

Esta discusión quedó clara, ya que el propio Barguil aseguró, en diálogo con el medio francés Le Télégramme, que correrá para el colombiano en la ‘Grande Boucle’. "Estaré a su servicio. Ser el compañero de equipo de alguien que tiene el podio del Tour de Francia en sus piernas no sucede todos los días. No lloraré por mi destino. No me importa hacer el trabajo. Cuando alguien dice gracias y le devuelven el favor más tarde, nunca hay un problema".

Entretanto, el francés también reconoció cuáles serán sus aspiraciones personales en la carrera: "Prefiero ganar una etapa en lugar de terminar quinto en el Tour de Francia. Si Nairo termina en el podio en París y si levanto mis brazos en una etapa, mi Tour será más que exitoso".

Barguil llegó al Arkéa en el 2019, y en la edición de ese año del Tour quedó en la décima casilla, además es el vigente campeón de ruta de su país.