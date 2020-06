Megan Fox defiende a Michael Bay y sus 'sexualizadas' pruebas de casting

La relación entre Michael Bay y Megan Fox siempre ha sido muy azarosa. La actriz, que saltó a la fama de la mano del director como protagonista de la taquillera saga Transformers, criticó duramente al cineasta, al que acusó de "sexualizar" en exceso su interpretación y le tachó de ser "como Hitler" en los rodajes. Tras un desencuentro, y posterior reconciliación, ahora Megan Fox ha hablado de nuevo de su relación con Bay para aclarar algunos asuntos y defender al director.

Lo hace después de que unas declaraciones suyas en una entrevista que concedió hace más de diez años se hayan viralizado y vuelto contra Bay. En 2009 Fox explicó en el programa de Jimmy Kimmel que, cuando tenía 15 años, participó como extra en Dos Policías Rebeldes II, cinta dirigida por Michael Bay y que supuso su primer trabajo a las órdenes del cineasta.

En la secuela de la saga protagonizada por Will Smith y Martin Lawrence, la por entones muy joven actriz aparecía dándose un baño bajo una cascada vistiendo un "bikini con rayas y estrellas, un gorro de cowboy rojo y tacones de 15 centímetros". Dada su corta edad en ese momento, Fox criticó -en aquellas declaraciones de 2009- la excesiva sexualización de su personaje.

Estas palabras de la actriz su papel en la secuela de Dos policías rebeldes se han viralizado en redes junto con otros escabrosos detalles sobre los castings de Bay: En su audición para Transformers, Fox tuvo que limpiar el coche el director vestida con poca ropa, como una forma de expresar su sexualidad cuando, supuestamente, todavía era menor de edad.

Tras el aluvión de acusaciones contra Bay, al que han tachado de sexista, machista y misógino, Fox ha querido salir a la palestra para esclarecer la situación.

"Si bien agradezco enormemente el apoyo, creo que necesito aclarar algunos detalles, ya que se han desvanecido en la narración de los hechos y proyectan en una sombra siniestra que, en mi opinión, no hacen verdadera justicia", escribió Fox en un comunicado publicado en su perfil de Instagram

En su carta abierta, Fox aclara que cuando hizo el casting para Transformers, "tenía 19 0 20 años" y que, cuando el cineasta le pidió que interpretase para la prueba, "no estaba desnuda ni nada similar". Además, se trató de una prueba totalmente profesional en la que estaban presentes más personas del equipo.

"No era menor de edad en ese momento y no me hicieron lavar o arreglar el coche de alguna manera que fuera ajena a como ponía el guion", explica Fox. "Fue en la sede del estudio Platinum Dunes, había varios miembros del equipo y varios empleados presentes y en ningún momento me desnudé ni nada similar", insiste.

"Cuando se trata de mis experiencias directas con Michael Bay o Steven Spielberg (productor de la saga), nunca me he sentido atacada o agredida de alguna manera que considere sexual", sentencia Fox.

MICHAEL BAY RESPONDE

A raíz de las declaraciones de Fox, Bay también ha acudido a las redes sociales para agradecer la sinceridad de la intérprete a la hora de proteger su imagen.

"Megan Fox escribió esto hoy. Ésta es un fotograma de su audición hace 13 años", escribió el cineasta en Instagram junto a una imagen de Fox en el polémico casting. "Y no. Ella no estaba lavando mi coche en bikini como la prensa ha dicho durante años".

"Personalmente creo que es fantástica. Estoy orgulloso de trabajar con ella y espero poder volver a hacerlo muy pronto", aseguró Bay en la publicación.

Las colaboraciones entre actriz y director incluyen dos entregas de la franquicia Transformers, el pequeño y polémico papel secundario en Bad Boys II y, tras su reconciliación después de diversos desencuentros y vehementes intercambios de declaraciones, el remake de Las Tortugas Ninja de 2014 y su secuela en 2016 en las que Bay fue productor ejecutivo.