“No sabía que fuera delito amar”: hombre que tuvo relaciones con menor

La Corte Suprema de Justicia absolvió a un joven de 18 años que sostuvo relaciones sexuales con una menor de 13 años y que argumentó que no sabía que el hecho era un delito.

Cristian Camilo Correa había sido condenado a 14 años de prisión como responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Sin embargo, su defensa argumentó que Correa, quien estaba terminando su bachillerato para la época de los hechos, no sabía "que fuera delito amar" y que tenía un noviazgo consentido con la menor de 13 años. Manifestó que las relaciones sexuales se dieron con el consentimiento de la niña y que "el trato sexual no fue producto de la violencia o del engaño y tampoco fue abusivo".

La Corte citó el testimonio del psiquiatra Ricardo Sarmiento García, en los cuales se dice que la menor "ya estaba cognitivamente en condiciones mentales suficientes para sostener, como ella lo dijo, su primera relación sexual" e "igualmente estaba en condiciones físicas para sostener esas relaciones sexuales, a pesar de tener menos de 14 años".

Al parecer fue la madre de Correa quien advirtió a la madre de la menor de la relación afectiva que llevaban los jóvenes. Según el relato que le dio la menor a un psiquiatra forense "ella (mi mamá) me dijo que me iba a llevar a hacer una cosa pa' saber si yo era virgen o no y yo estaba muy estresada porque si se daban cuenta lo metían a la cárcel".

La Corte Suprema absolvió a Correa y determinó que el estudiante "proveniente de un hogar humilde, inexperto en su vida sexual, mantuvo durante el noviazgo trato sexual, cuando la joven aún era menor de catorce años. Para él, el trato sexual fundado en el afecto, otorgaba eficacia al consentimiento de su pareja. Creía que producto del amor, su asentimiento tenía validez jurídica sin importar la edad".