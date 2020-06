Los 'virus' que pueden dejar peores secuelas que el COVID-19 en los niños

Si bien la tasa de infección y mortalidad por el coronavirus es menor en los niños, niñas y adolescentes, las medidas de choque para enfrentar la pandemia estarían dejando graves efectos en ellos, tal como advierte la coalición 'Niñez YA', integrada por más de 100 organizaciones defensoras de los derechos de menores.

"Hay otros virus que se están convirtiendo en pandemia, como por ejemplo la violencia intrafamiliar, porque ha venido en aumento. Según el ICBF, en las tres primeras semanas de la cuarentena se registró el 69% (1.250) de los casos reportados durante los dos primeros meses del año (1.796). Las muertes de menores de 5 años tampoco han sido por el COVID-19, sino que están asociados a temas de desnutrición", advirtió Fedra Rubio, líder de World Vision.

Según Rubio, también se ha evidenciado un aumento de reclutamiento forzado a menores por parte de disidencias y grupos al margen de la ley. Algo que, según reportó la 'Coalición contra la vinculación de niños, niñas y jóvenes al conflicto armado en Colombia', en los primeros cinco meses del año fue de 128 menores; mientras que de enero a junio de 2019, habían sido 60. Un incremento de 113%, pese a la cuarentena nacional.

Además de esto, la consejera presidencial para la Niñez y Adolescencia, Carolina Salgado, coincidió en unos 'virus' y encontró otros posibles. "La actividad física en casa, la calidad de la alimentación, el tiempo que dedican en frente de una pantalla, los sentimientos que se producen derivados de la situación actual, y que sabemos, pueden conllevar a diversos comportamientos, como las agresiones", enumeró.

Sin embargo, destacó que "tenemos el objetivo muy fuerte de mitigar la desnutrición en los niños y erradicar las muertes derivadas de este flagelo. Tenemos acciones como 'Ni uno más', en donde se han priorizado los departamentos donde hay mayor incidencia, para fortalecer las rutas atención a procesos de recuperación nutricional, y ampliando la cobertura para la prevención".

Por su parte Luz Alcira Granados, directora de Incidencia Política en 'Save The Children Colombia', advirtió de manera general que "si no se toman acciones ahora, no se invierte y no hay políticas públicas, tendremos un empobrecimiento en materia de derechos de la niñez. No estamos cumpliendo con lo que el país se comprometió el año anterior, cuando suscribimos nuestro ingreso a la Alianza global para la eliminación de toda forma de violencia hacia la niñez".

Y es que por la situación actual, señaló la consejera Salgado, "las rutinas han cambiado mucho; se nos están presentando situaciones desafiantes en materia de salud física, mental y emocional, en el desarrollo propio de los niños y su protección. Por ello, debemos llegar de manera pertinente y con calidad, a los menores y sus familias, en medio de las circunstancias actuales".

Así las cosas, desde 'Niñez YA', en voz de su coordinadora Ángela Jeréz, expresaron su "alerta al país, dada la grave situación que gran parte de la niñez está viviendo, y con mayor razón, lo que se vislumbra para los siguientes meses y años. Además es probable que la baja inclusión en los Planes de Desarrollo Territorial (PDT), de los territorios especialmente afectados por el conflicto, cause un retroceso de décadas en los avances que teníamos en la garantía de sus derechos".