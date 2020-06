Oposición pide cuentas a Gobierno por manejo de recursos de la pandemia

Este martes congresistas como Roy Barreras, Luis Fernando Velasco, Antonio Sanguino Rodrigo Lara y Jorge Enrique Robledo, mostraron sus reparos al manejo que le ha dado el gobierno a los recursos para la atención de la emergencia y, además, manifestaron que hubo limitaciones para hacer el debido control político a las decisiones del gobierno.





"Ha habido una feria de billones, de 117 billones que hipoteca el presente y el futuro de la siguiente generación y que ha ido a parar en manos de intermediarios financieros. Los recursos de la emergencia no llegaron a la gente, no llegaron a los hospitales, no llegaron a los trabajadores de la salud y no llegaron a los entes territoriales. Preguntamos: ¿ a dónde se fue la plata de la emergencia?", indicó el senador Roy Barreras.

El senador Jorge Enrique Robledo pidió al Contralor General, a poner la lupa sobre los recursos que el gobierno ha venido ejecutando para la atención del covid-19.

"Llamamos a los organismos de control a que vigilen cuidadosamente el gasto, a dónde se fue la plata que el gobierno ha venido mencionando. Hay que mirar la corrupción, pero particularmente al doctor Carlos Felipe Córdoba, Contralor, lo llamo a que mire también la eficiencia, la eficacia del gasto, indicó Robledo.

También hubo reparos sobre las sesiones virtuales del Congreso. El senador de Temistocles Ortega, manifestó que impidieron al Congreso hacer el respectivo control político al Gobierno.

"La virtualidad impidió claramente el ejercicio de control político y la tarea legislativa. Durante dos horas querían que hiciéramos el debate de control político a los proyectos de la emergencia dictada por el gobierno, algo absolutamente imposible", expresó Ortega.