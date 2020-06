Trump ya no estaría tan seguro de Guaidó y analizaría reunión con Maduro

El mandatario estadounidense habló con el portal Axios sobre lo que ocurre en Venezuela y sobre su decisión de reconocer a Juan Guaidó como presidente interino de ese país.

Según el portal, Donald Trump sugirió que ya no está tan seguro de esa determinación. Y aunque no se arrepiente, cree que pudo haber sobrevivido sin ese reconocimiento al líder opositor que considera que tampoco tuvo un gran significado. Además dejó claro que no estaba de acuerdo con todo lo que estaba pasando en territorio venezolano.





Por otro lado, el presidente afirmó que estaría dispuesto a analizar una reunión con Nicolás Maduro, pues considera que con ese tipo de encuentros se pierde muy poco.

Esto se da en medio de las acusaciones por narcotráfico que hizo la justicia de Estados Unidos a Maduro y luego de la publicación del libro de John Bolton en el que revela las críticas de Trump a la gestión de Guaidó.