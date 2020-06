Víctima de violación denunció desprotección de la Defensoría del Pueblo

Laura Jimena Pereira, joven presuntamente abusada por dos enfermeros de San José del Guaviare, relata los detalles que recuerda de esa tortuosa noche del 18 de noviembre de 2019, día que le cambió la vida al punto de tener 2 intentos de suicidio.

Asegura que después de compartir unas pocas cervezas con varios enfermeros del hospital San José, en un establecimiento público, fue abusada por Diego Camilo Agudelo y Diego Vargas Muñoz, a quienes reconoció en los pocos momentos de lucidez que tuvo durante el suceso, ya que al parecer fue drogada, pero se desconoce cuál fue la sustancia que le suministraron.

Aseguró que el sistema judicial no ha brindado garantías en el proceso, no le informan los detalles del caso y el abogado asignado por la Defensoría no se presentó a la audiencia. Además, ha tenido dos intentos de suicidio y no ha recibido ni una de las terapias psicológicas ordenadas.

Entre tanto, el defensor del Pueblo del Guaviare, Trian Zuñiga, señaló de "reprochable" la actitud del abogado de la Defensoría, Jorge Valencia, quien al parecer desprotegió los derechos de su defendida.

El Ministerio Público adelantará una investigación disciplinaria sobre el suceso y anunció el cambio de la defensa para continuar con el caso, en donde figuran dos enfermeros, y establecer si tienen o no responsabilidad frente a la denuncia de la víctima.