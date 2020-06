"Vaya a esquiar, haga algo:" Papá de Djokovic mandó a retirar a Federer

Srdjan Djokovic, papá de Novak, criticó fuertemente a Roger Federer en medio de la pandemia por la COVID-19 al asegurar que no entiende cómo el tenista suizo sigue jugando con casi 40 años y que, en cambio, debería dedicarse a otros oficios.

"No comprendo que un hombre de esa edad todavía juegue al tenis, cuando puede irse a casa y hacer algunas cosas más interesantes", aseguró en primera instancia ante el medio serbio Sport Klub.

Además, resaltó que es cuestión de tiempo para que su hijo se convierta en mejor jugador que el suizo, y que este no se ha retirado porque no quiere aceptar esa realidad: "Tanto Nadal como Novak le soplan el cuello y él no puede aceptar el hecho de que serán mejores. Vaya hombre, críe hijos, haga otra cosa, vaya a esquiar, haga algo más interesante", concluyó.

Cabe destacar que Federer es el jugador con mayor número de Grand Slams ganados: cuenta con 20; seguido de él está el español Rafael Nadal con 19, y en la tercera casilla se encuentra Novak Djokovic con 17 títulos.