Eclipse de anillo de fuego: lo que debe saber para verlo el 21 de junio

Este 21 de junio, en varios países se verá uno de los espectáculos astronómicos más llamativos: la luna oscurecerá, parcialmente, la vista del sol, de forma que un anillo de fuego se podrá ver en el contorno de este.

Este fenómeno, conocido también como eclipse anular de sol, ocurre cuando la luna está tan alejada de la Tierra que, cuando llega a su máximo grado, cubre casi la totalidad del sol.

Infortunadamente, este eclipse solo se podrá ver en algunos países de África y Asia y en zonas cercanas al oceáno Pacífico.

"Este fin de semana, se producirá un nuevo eclipse solar anular, visible desde África central, la Península Arábiga y una banda estrecha en Asia. Gran parte del hemisferio oriental de la Tierra será capaz de ver un eclipse solar parcial", manifiestaron desde la Nasa.

Esto significa que desde Colombia no se podrá observar el eclipse, pero no se preocupe, aún lo puede ver. Si no se lo quiere perder, podrá verlo vía 'streaming' lo puede ver en este link.

Como antesala a este acontecimiento, la NASA publicó en el canal de Youtube Astronomy Picture of he Day un video de este fenómeno, ocurrido el 10 de mayo de 2013, en Australia.