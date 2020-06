"Con Egan Bernal estamos ante una posible leyenda del ciclismo"

La figura de Egan Bernal ha adquirido una enorme relevancia en el ciclismo mundial cuando el año pasado, con tan solo 22 años, se convirtió en el primer corredor latinoamericano en coronarse campeón del Tour de Francia. Por ello, varias leyendas de este deporte como Alberto Contador, Bernard hinault e incluso su compañero Chris Froome lo han llenado de elogios en los últimos tiempos.

Ahora quien destacó el rendimiento y las capacidades del colombiano fue Javier Guillén, director de la Vuelta a España. Y es que acorde al directivo, Egan está en carrera para convertirse en uno de los ciclistas más grandes de todos los tiempos: "Estamos ante una posible leyenda del ciclismo, Bernal esta llamado a hacer grandes cosas en el ciclismo y es sin duda uno de los grandes favoritos a ganar el Tour de Francia", aseveró en diálogo con AS Colombia.

Es por esto que Guillén no escondió su deseo de que Egan participe en la próxima edición de la Vuelta, no obstante, es consciente de que esto no depende de él. "Si a mí me preguntas si [Egan] puede hacer Tour y Vuelta yo te diría que lo podría hacer perfectamente. Pero esta es una pregunta que hay que trasladarle a él. Nosotros estaríamos encantados de que Bernal viniera a la Vuelta", expresó.

Entretanto no dejó escapar su opinión sobre Nairo Quintana, a quien ve como el gran favorito para alzarse con la ‘Grande Boucle’: "Nairo es uno de los grandes del pelotón y yo creo que es un firme candidato si no el que más a ganar el Tour de Francia este año, especialmente no por su trayectoria, que es un ganador de Giro y Vuelta, sino por la temporada tan excepcional que estaba haciendo al inicio del año.