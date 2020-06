Sebastián Yatra responde a quienes lo critican por dormir con sus papás

"Estoy muy triste, muy triste, porque se han burlado de mí por dormir con mis papás", dijo el cantante Sebastián Yatra en un video publicado en su cuenta de Instagram, en el que aparece junto a su hermano y un primo, descansando en una cama.

Esto, debido a que el artista dijo en una entrevista que, durante la cuarentena, tiempo en el que ha podido compartir con su familia, le gusta ir en la madrugada al cuarto de sus papás y dormir con ellos.





"En los últimos siete años no había compartido el tiempo que he compartido con mi familia. Ya llevo como 15 días que duermo con mis papás, en la cama de ellos y me les paso todas las noches como a las dos de la mañana, como cuando era chiquito", explicó.

Quienes lo critican dicen que el artista "ya está muy grande" para dormir con sus papás, pues tiene 25 años.

La respuesta de Yatra, en tono jocoso, demuestra que no le importan estas críticas.

Por el momento, el artista pasa la cuarentena junto a su familia en su finca y se le ve muy tranquilo, pese a que hace poco terminó su relación con Tini Stoessel, cantante y actriz argentina.