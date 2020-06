Luisa W: "me han tratado más mal que a la persona que le hizo daño"

Recientemente la youtuber Luisa Fernanda W, estuvo en un live en Instagram con la presentadora Alejandra Azcárate, en el que dio detalles de cómo vivió realmente los meses después de la muerte del cantante Legarda, con quien tuvo una relación de casi un año.

“El día que esto sucedió, para mí aceptar la noticia fue muy dura, porque a mi me tocó ir a despedirme, hice un trabajo de aceptación muy grande. Cuando a Legarda lo ibamos a despedir del todo, yo hice una oración y dije “te doy las gracias por todo el amor que me diste, por todo lo que aprendí de ti”, pero también me di la oportunidad de soltar”

Por su parte, Azcárate mencionó que nadie debería hacer señalamientos sobre la vida de los demás.

“Siento que yo fui muy genuina, yo seguí mi vida normal (..) la gente cree que yo no lloré, nadie sabe que hay detrás de esas cosas”, expresó Luisa Fernanda.

Además, la influencer señaló que: “A mí me han tratado más mal que a la misma persona que le hizo el daño, me han tratado como si yo tuviera la culpa”.

De igual forma, habló sobre los comentarios ofensivos que recibe constantemente por parte de varios usuarios.

“Esos comentarios ya no me importan, al principio sí hicieron mucho más difícil mi recuperación en todo. Pero definitivamente ya hoy en día digo: estoy sana de todo esto”.

Por último, la youtuber habló sobre cómo comenzó su relación actual con su cantante Pipe Bueno, asegurando que él repestó todo el proceso que tuvo luego de la muerte de Legarda.

“Yo me dejé llevar por un sentimiento. Pipe y yo nos conocimos y tuvimos mucha empatía una conexión muy bacana, el romance se empezó a dar poco a poco (…) Ya todo empezó a fluir de nuevo, yo simplemente me dejé llevar y me enamoré de nuevo”.