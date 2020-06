Camilo Villegas confesó que su pequeña hija padece cáncer

Camilo Villegas confesó recientemente el duro momento que atraviesa luego de que a su hija de tan solo dos años, Mía, le fueron diagnosticados un tumor cerebal y otros más pequeños en la espina dorsal.

Según relató el golfista a los medios de comunicación, junto a su esposa empezaron a notar que la niña lloraba más de lo habitual, e incluso cuenta que en una ocasión, mientras este entrenaba en el gimnasio, se percató de que la pequeña realizaba movimientos raros, por lo que decidieron realizarle los chequeos médicas, los cuales terminaron por arrojar la dura noticia.

"Han sido meses muy duros. Mi esposa ha sido un apoyo increíble y fue quien me dijo que viniera a jugar golf. La situación con Mia no ha sido fácil, pero ella ha luchado por su vida y ver cómo lo hace ha sido una motivación para toda la familia. Realmente no sé dónde está mi cabeza, pero sé dónde está mi corazón", expresó el golfista entre lágrimas.

El colombiano, cuatro veces campeón en el PGA Tour, regresó a los campos de golf luego de casi 21 meses tras recuperarse una lesión en el hombro y participó en el Korn Ferry Tour Challenge en TPC Sawgrass, primera competición tras el parón por la COVID-19. Allí quedó en la posición 33 con 278 golpes (-2).