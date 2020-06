El sentido mensaje de agradecimiento de Egan Bernal a su entrenador

Cada vez restan menos días para el reinicio de la temporada ciclística, la cual se vio duramente afectada por la pandemia del coronavirus. Uno de los deportistas que más activo a estado en redes sociales en medio de la cuarentena ha sido Egan Bernal.

El vigente campeón del Tour de Francia ha mostrado los resultados de algunas de sus rutinas de entrenamiento, en las cuales ha sorprendido por hacer distancias similares a lo que sería la ruta de Bogotá a Armenia en un tiempo cercano a las siete horas.

Sin embargo, el responsable de toda esta preparación y que Bernal no pierda su estado físico es el español, Xabier Artexte. A él Egan dedicó un mensaje en sus redes sociales donde se mostró agradecido. "La tranquilidad que me transmite mi entrenador @xabierartetxe es total, increíble que con solo decirme “todo va por buen camino” “los números son buenos” me llene de nuevo de la confianza y motivación para seguir entrenando de manera inteligente. GRACIAS Xabi".

Hasta el momento el ciclista no ha confirmado cual será su calendario ciclístico, lo que si es confirmado es que defenderá su título de campeón en el Tour de Francia.