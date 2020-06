Primera foto de Gabriela Tafur y Esteban Santos derrite las redes sociales

Esta semana, una foto publicada por Esteban Santos, hijo del expresidente Juan Manuel Santos, se volvió tendencia y dejó con la boca abierta a más de uno. ¿El motivo?: en ella aparecía abrazado con Gabriela Tafur, quien fue Señorita Colombia, en 2019.

Con la fotografía, varios usuarios de las redes se preguntaron si la pareja se encuentra en una relación sentimental.

Pero, para la mayoría de sus seguidores, esto no fue una sorpresa, pues desde hace meses la pareja intercambia, con frecuencia, comentarios 'coquetos' en Twitter.





Por ejemplo, en abril, Santos subió a su cuenta una foto tomada en el Amazonas en la que se le puede ver rodeados de varios monos, acompañada del mensaje: "La naturaleza reclamando su espacio".

A esto, Tafur respondió "la naturaleza usurpando MI espacio (sic)" y puso a hablar sus seguidores sobre su cercanía con el hijo del expresidente.

Unos días después, Tafur subió una imagen en el que se le ve con un atuendo bastante sencillo y escribió: "Mi espectacular pinta de hoy esta compuesta por una sudadera que le robé a mi hermano, un saco que me encontré en mi closet y que no sé de quién es y unas medias navideñas que afortunadamente no salen en la foto. Buenas noches".

Más allá de su belleza, a sus seguidores les llamó la atención otra cosa: la respuesta que le dejó Esteban Santos: "Hmm creo que el saco es mío (sic)".

La manera cómo han ido dejando pistas de su relación tiene a los internautas derretidos y los memes no se han hecho esperar.