"Ya queríamos regresar y jugar, hacía mucha falta": Santiago Arias

Santiago Arias, defensa del Atlético de Madrid, expresó este lunes las ganas del equipo de volver a la competición, explicó que "hacía mucha falta" y advirtió de la complejidad del encuentro del próximo domingo contra el Athletic Club, un "rival difícil, que le gusta jugar y atacar espacios por fuera".

"Ya era hora, hacía mucha falta, ya queríamos regresar y jugar, creo que todos los jugadores y todos los equipos. Va a ser bonito y va a ser como empezar una temporada prácticamente", expuso en declaraciones facilitadas por el club rojiblanco al término de la sesión matutina en la Ciudad Deportiva de la localidad madrileña de Majadahonda.

"A pesar del confinamiento, de estar encerrados en casa, pues se siguió trabajando, con el plan que tenían los preparadores físicos, que tenían los entrenadores, y viene bien volver al campo, a ver a los compañeros, a entrenar en grupo... Eso te sube más el ánimo para lo que se viene, que para nosotros es importante", añadió el lateral colombiano.

La reanudación de LaLiga dirige al Atlético hasta San Mamés frente al Athletic. "Siempre es un rival difícil, que le gusta jugar y atacar espacios por fuera. Hemos entrenado bastante bien, hemos entrenado fuerte y esperemos que para nosotros el día del partido salga todo bien", dijo Arias, fuera de las convocatorias de Diego Simeone por decisión técnica en cada uno de los últimos cinco encuentros oficiales previos al parón por la pandemia de la COVID-19.

El partido será a puerta cerrada. "Me tocó jugar uno una vez en la Liga Europa. Y no es lo mismo. Al final, tener afición, tener gente que está alentando, te da como un plus para motivarte más para salir al campo y demostrar más, pero creo que esto ya en este momento pasa a segundo plano. Lo primero es la salud ante todo y esperar que todo salga bien para todos", apuntó.