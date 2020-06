"Pensé en renunciar a la Selección Colombia": Jefferson Lerma

Jefferson Lerma aseguró recientemente que llegó a pensar en dejar la Selección Colombia a raiz de las acusaciones de una persona sobre supuestamente haberle pagado al técnico José Pékerman para lo convocara al Mundial de Rusia 2018 y así elevar su valor de mercado, algo que él consideró como "muy injusto".

"A una persona le da por decir que Jefferson Lerma iba al Mundial porque le pagó al entrenador [José Pékerman], esas cosas son muy injustas porque no tienen pruebas de nada. A mi nadie me regaló nada y yo me lo gané con mi trabajo jugando en Levante y cuando fui a la Selección en los amistosos con Corea y China tuve un buen rendimiento", explicó Lerma en diálogo con DirectvSports.

Además, agregó que las acusaciones también pasaron a burlas en su contra a través de las redes sociales, y por poco detonan en su renuncia: "Fueron capaces de hacer una foto con mi rostro y un árbol y me mandaban memes por redes sociales. En algún momento yo se lo comuniqué a algunas personas de mi familia e incluso a mi representante, les dije que estaba pensando en renunciar a la Selección y no volver".

El volante colombiano, jugador del Bournemouth en la Premier League, disputó cinco amistosos con la ‘Tricolor’ antes de ser convocado por Pékerman al Mundial 2018, donde jugó los cuatro partidos (dos de ellos como titular). Sin embargo, no hizo parte de la plantila en las Eliminatorias.