Reunión del elenco de El Señor de los Anillos reveló algunas curiosidades

El confinamiento ha creado una barrera de distanciamiento entre las personas más allegadas, familiares y amigos, sin embargo, cientos de personas en todo el mundo han aprovechado las plataformas digitales para “estar más cerca”.

Los actores de ‘El Señor de los Anillos’, sorprendieron a sus fanáticos, con la reunión virtual que realizaron a través de zoom, la cual fue transmitida por YouTube.

El reparto volvió a juntarse virtualmente, años después del final de una de las trilogías más famosas en todos los tiempos, y, además, las estrellas aprovecharon para dar detalles inéditos sobre las películas.

Sin duda alguna, los libros escritos por J.R.R Tolkien, han conquistado a millones de personas, una historia llena de mucha fantasía y la cual hace parte de un universo inigualable con personajes que se han vuelto un ícono dentro de la industria del cine.





El presentador, Josh Gad, tuvo la idea de reunir a los actores de ‘El Señor de los Anillos0, entre los participantes estuvieron: Elijah Wood (Frodo), Dominic Monaghan (Merry), Sean Astin (Sam), Orlando Bloom (Legolas), Ian McKellen (Gandalf), Sean Bean (Boromir), Viggo Mortensen (Aragon), el director Peter Jackson, entre otros.

Cuirosidades de ‘El Señor de los Anillos’

Para muchos seguidores lo mejor de esta reunión, fue que los actores hayan revelado algunos secretos de rodaje y también anécdotas.

Por ejemplo, el actor que interpreta a ‘Boromir’, Sean Bean, aseguró que leyó algunas líneas del guión durante el ‘concilio de Elrond’, pues Jackson le escribió el texto el día antes de grabar, por lo que tuvo que poner el guión sobre sus piernas.

Probablemente muchos fanáticos no lo habían notado, aquí dejamos la escena, la cual de hecho ha sido objeto de muchos memes.

De igual forma, resaltaron una de las frases míticas de la película, “No puedes pasar”, línea que representa a ‘Gandalf’ y la cual le grita a Balrog en las minas de Moria. Sin embargo, el actor que interpreta este personaje, Ian McKellen, primero dice “You shall not pass”, pero luego grita “You can not pass’, este detalle sorprendió sobre todo a los que han leído los libros, pues en ellos no ocurre así, ya que en ellos ‘Gandalf’ solo dice ‘You can not pass’, y muchos seguidores saben que fue una expresión inventada.

Además, el elenco también confesó, que gran parte del personal de rodaje y varios actores decidieron hacerse un tatuaje en honor a las películas.

Asimismo, recordaron a Andrew Jack, el actor británico encargado de ayudar a varios actores de la trilogía a pronunciar y aprender el idioma élfico, y quien murió inesperadamente por coronavirus.