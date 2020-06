"A mí nadie me ha dicho nada de que voy a dirigir": Jerrson González

Jersson González, técnico de las divisiones inferiores del América de Cali y exjugador y referente del cuadro 'Escarlata', realizó un Instagram Live con William Rodríguez, hijo del exnarcotraficante Miguel Rodríguez y quien lo llevo al equipo vallecaucano.

González, de quien se dice quedaría como técnico encargado del equipo tras la salida de Alexandre Guimaraes, aseguró que nadie del equipo le ha confirmado esto. "Yo no sé absolutamente nada, a mí nadie me ha llamado, nadie me ha dicho venga hay una reunión para que usted coja el equipo, a mí nadie me ha dicho nada".

El exlateral añadió. "Pertenezco a la institución, trabajo con amor y con pasión por esta institición y a mí nadie me lo va a quitar. Afortunadamente el presidente es amigo mío".

González ya dirigió en una oportunidad al plantel profesional del América, entre 2018 y 2019.

Pese a que asegura que aún no se comunican con él, el presidente del equipo, Mauricio Romero, comentó días atrás que mientras no se defina un nuevo cuerpo técnico, Jerrson González quedará al frente del equipo.