Equipos de la B rechazan regreso de la Liga sin ascensos

Como era de esperarse, los 16 equipos de la segunda división del fútbol colombiano se opusieron con dureza a las más recientes propuestas para la reanudación de la Liga, donde se plantea un solo torneo por lo que resta del 2020, pero sin ascensos ni descensos al final de la temporada.

Héctor Mateus, presidente de Llaneros, se refirió al respecto. "Los equipos de la B por supuesto que no estamos de acuerdo con ese tema, que no haya ascensos, ni descensos. Me parece un exabrupto, el torneo colombiano se juega por tres temas, una estrella, cupos a nivel internacional y ascenso y descenso; es inherente al campeonato colombiano".

Mateus añadió: "No veo como lo puedan separar, es tanto como decir que vamos a jugar un campeonato donde no se va a dar estrella, ni cupos a Libertadores, entonces ¿para qué se juega? Eso pensamos los equipos de la B".

Los 36 equipos del fútbol colombiano continúan a la espera de que se les entreguen los protocolos por parte del Gobierno Nacional. Por ahora, los tiempos establecidos para el regreso del FPC corren el riesgo de retrasarse.