Comisionado niega reunión con EE.UU. para discutir sanción a Cuba

En las respuestas que el alto Comisionado de Paz, Miguel Ceballos, envió a la Comisión Segunda del Senado para el debate de control político que se le adelantará en esa corporación, aseguró que no se ha reunido con funcionarios de la Casa Blanca para tratar la inclusión de Cuba en la lista de países que no coopera en la lucha contra los grupos armados.

Esto, luego de que Cuba acusara a Colombia de "allanar" el camino para que Estados Unidos, los sancionara.

"No me he reunido con funcionarios de la casa Blanca para discutir la inclusión de Cuba en la lista de países que no apoyan la lucha contra el terrorismo. Sin embargo, en el marco de las funciones del Alto Comisionado para la Paz, estoy facultado para sostener reuniones con representantes de los gobiernos, siempre bajo la articulación de la Cancillería colombiana", señaló.

El comisionado está citado junto a la canciller Claudia Blum, para hablar del papel de Cuba en los procesos de paz colombianos y la postura del gobierno frente a ese país.