"Me veo dirigiendo a Boca": Luis Amaranto Perea

Luis Amaranto Perea jugó una temporada con la camiseta de Boca Juniors (2003-04), tiempo en el cual alcanzó a disputar 26 partidos entre Liga y torneos internacionales. Sus buenas actuaciones lo llevaron a que el año siguiente viajara rumbo a España para fichar por el Atlético de Madrid, donde terminó permaneciendo por ocho temporadas.

Sin embargo, el exdefensor de la Selección Colombia nunca escondió su fanatismo por el ‘Xeneize’, y en declaraciones con 'Mitre Deportivo', de Argentina, aseguró que sueña con arribar nuevamente al club bajo otra faceta: "Me veo dirigiendo Boca. Yo siempre fui un soñador y por suerte la mayoría de las cosas que he soñado las pude conseguir. Tuve la posibilidad de estar en equipos muy importantes y si me tocara dirigir un par de esos equipos, entre los que está Boca juniors, estaría muy bien", precisó.

Además reconoció que el poco tiempo que permaneció le bastó para llevarse una gran imagen del equipo: "Boca es sinónimo de intensidad, de estar bajo presión, de alegría, de todo lo bueno que le puede pasar a un jugador. Yo no tuve la suerte de disfrutar de Boca como me hubiese gustado, jugué poco tiempo pero tengo bonitos recuerdos", concluyó Perea, quien fue campeón del Torneo Apertura y de la Copa Intercontinental en el año 2003.