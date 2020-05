Manifestaciones, disturbios y saqueos alrededor de muerte de George Floyd

Tras la muerte de afroamericano George Floyd, cuando estaba en custodia de un expolicía de Minneapolis, Estados Unidos, cientos de personas se han volcado a las calles en diferentes partes de este país a manifestarse en contra del racismo y violencia policial.

Las manifestaciones han llegado a fuertes enfrentamientos entre la Policía y cientos de ciudadanos estadounidenses, algunos de los disturbios más fuertes han sido en New York y Detroit, lugares donde la actual pandemia, que se vive el mundo, no ha sido excusa para que los norteamericanos no salgan a las principales avenidas de sus ciudades y protesten.

La situación ha sido tan grave ya que las autoridades que en varias ciudades se han decretado toques de queda, como es el caso de Los Ángeles, Filadelfia y Atlanta.

Los criminales también han aprovechado esta situación para hacer varios saqueos a negocios locales y grandes superficies de comercio. Por ello, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump ha llamado las revueltas como anarquistas.

Por último, agravando la situación, los policías de Minneapolis han encontrado un cuerpo al lado de un carro que fue incinerado en medio de las protestas. Las autoridades aún no identifican el cadáver y no descartan que esta muerte este relacionada con las manifestaciones por el asesinato de George Floyd.