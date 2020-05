Ábitros, "los parias del fútbol en Colombia"

Por: José Borda

El Ministerio del Deporte de Colombia le dijo a la Federación Colombiana de Fútbol que solo con esta realizará la gestión para que el fútbol regrese al país luego de la crisis sanitaria. Valdría la pena que como autoridad, dicha entidad de paso hiciera cumplir de una vez por todas lo que compete a la organización y control del juzgamiento del fútbol en el territorio nacional.

Los árbitros de fútbol en el país deben ser libres e independientes, así lo determina la legislación deportiva vigente en el artículo 38 de la Constitución Política, pues son de libre asociación para ejercer su labor. Eso sí, deben registrarse como Organizaciones ante la Cámara de Comercio de sus Departamentos.

La FIFA por medio de sus disposiciones, le ordena a sus Federaciones Nacionales afiliadas, reglamentar, agremiar, apoyar y capacitar el arbitraje de fútbol en los ámbitos profesional y aficionado en cada país.

En este contexto, en Colombia es la FEDEFUTBOL la que debe regular el tema arbitral al recibirles la documentación acorde al decreto 2150/95, a fin de expedirles un aval deportivo. Con este, los colegios de árbitros pueden prestar sus servicios de arbitraje a todas las divisiones del fútbol nacional.

Contrario a ello, los árbitros de los diferentes colegios arbitrales del país se encuentran desamparados, pues les es delegada esta responsabilidad a una Comisión de Árbitros que solo se acuerda para designarlos en los partidos del fútbol profesional; que no tiene políticas arbitrales claras para los colegiados aficionados y que no les ha brindado ningún tipo de ayuda en la crisis sanitaria que se vive actualmente, los tiene pasando necesidades y, peor aún, no hace nada por dignificar la labor del juez deportivo.

El Ministerio debería revisar de igual forma el Reglamento de la Comisión Arbitral y comprobar de paso que está haciendo la Federación Colombiana con los jueces; de seguro se encontrará con muchas irregularidades y situaciones que no se cumplen, entre ellas, lo que hace la Difutbol al obligar a los silbatos y sus agremiaciones a prestar un servicio imperativo a las Ligas Departamentales para que les permita existir o en caso no de hacerlo, el negarles la oportunidad de participar en el fútbol profesional e internacional.

Desde esta perspectiva, los árbitros y sus colegios como colectividad deberán exigir que se les respeten sus derechos constitucionales y no aceptar el sometimiento ante las Ligas, ex-­árbitros o dirigentes que pretendan ser sus poseedores.

Adicionalmente, el Ministerio del Deporte deberá coadyuvar para que en el juzgamiento deportivo se acaten los lineamientos establecidos, pues de esta forma se logrará que por fin el gremio arbitral se consolide en Colombia como una organización digna y dejen de ser tratados como los “Parias del fútbol colombiano”.