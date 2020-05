El Once histórico de la Selección para Carlos 'El Pibe' Valderrama

Durante estos días de confinamiento se ha puesto de moda armar distintos "onces históricos" del fútbol y Carlos 'El Pibe' Valderrama no podía quedarse atrás. El 'Mono', ídolo del fútbol colombiano, le reveló a César Augusto Londoño el que para él ha sido el mejor once de futbolistas del país, teniendo como condición haber compartido terreno de juego con él, que, además, no se incluyó.

'El Pibe' se inclinó por René Higuita en los tres palos; una defensa conformada por 'Chonto' Herrera, 'Coroncoro' Perea, Andrés Escobar y Carlos Mario Hoyos; en el medio Freddy Rincón junto a 'Didi' Valderrama, su primo, y más adelantado Bernardo Redín; mientras que su tridente de ataque lo integra Faustino Asprilla, Arnoldo Iguarán y Adolfo 'Tren' Valencia.

Valderrama no se ubicó en el campo de juego, sino como asistente técnico de Francisco Maturana, elegido su entrenador ideal.