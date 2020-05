La técnica con la que el ‘Tino’ Asprilla convirtió a Crespo en un goleador

En un video difundido a través de sus redes sociales, Faustino ‘Tino’ Asprilla recordó cuando se divirtió junto a Carlos ‘Pibe’ Valderrama relatando una anécdota sobre el delantero argentino, Hernán Crespo, cuando llegó a reforzar la delantera del Parma en 1996.

Según relató Asprilla, Crespo tuvo grandes dificultades para marcar con el Parma en sus primeros meses, llegando incluso a ganarse varios insultos por parte de la hinchada. Ante esta situación, el empresario Gustavo Mascardi se puso en contacto con él para que viajara a Italia y aconsejara al atacante argentino.

Cuando el ‘Tino’ se encontró con Crespo, este le comenzó a relatar que no se entendía con sus compañeros de equipo, a lo que el colombiano comenzó a preguntarle: "¿Vos con quién vivís? y dijo ‘no, con mi papá, mi mamá’. ¿Y la novia?, ‘no eslla está por allá en Argentina y yo lo que quiero es hacer goles‘", explicó el exjugador de la Selección Colombia.

Posteriormente, Asprilla le hace una nueva pregunta: "¿Pero venga usted hace cuánto no le pega a ese peluche? Y responde ‘¿y qué tiene que ver eso boludo?’ No pues para saber. Y me dice ‘seis meses boludo qué sé yo’’.

Y finalizando, este comenta que le presentó a Crespo una amiga que tenía en Italia y, entre risas concluye: "Y empezó a salir Crespo con ella, a pegarle a ese peluche y no paró de hacer goles. Y le dije ‘¿vio?’ El problema solucionado mijo".