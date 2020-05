"No veo una razón para entrenar ahora": Federer confesó estar desmotivado

Ante el parón de competencias en el tenis por motivo del coronavirus, al menos, hasta principios de agosto, Roger Federer parece no tener afán para retornar a las pistas ni comenzar los entrenamientos. Así lo aseguró en una reciente videoconferencia con el extenista Gustavo Kuerten que fue recogida por el medio brasileño GloboEsporte.

Y es que a diferencia de Rafael Nadal y Novak Djokovic, quienes han comenzado entrenamientos e incluso ya analizan posibles torneos para regresar a competencia, Federer está llevando la situación con alma, y afirmó que, en este momento, no encuentra motivaciones para entrenarse.

"La verdad es que no estoy entrenando porque, para ser honesto, no veo una razón para hacerlo ahora mismo. Estoy bien físicamente y creo que pasará mucho tiempo hasta que volvamos a competir. Es importante para mí tomarme un buen descanso ahora, no echo tanto de menos el tenis, aunque cuando estemos cerca de volver y tenga un objetivo para entrenar, estaré súper motivado", aseguró.

El suizo, que aseguró estar disfrutando mucho tiempo en familia, no es partidario de que el tenis se juegue sin público, por lo que, según él, es mejor esperar hasta que se den algunas condiciones:

"No puedo imaginarme competir en un estadio vacío, no lo consigo y espero que no suceda nunca. Por mucho que cuando entrenemos no haya gente, competir es muy diferente. Está claro que la posibilidad es factible, pero creo que podríamos esperar el momento apropiado para regresar en las mejores condiciones, con al menos, un tercio del estadio lleno o la mitad de entrada. Sería muy difícil para mí disputar grandes torneos a puerta cerrada", concluyó.