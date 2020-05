La anécdota de Luis Muriel en el Cali que lo marcó para el resto de su vida

Luis Fernando Muriel, delantero del Atalanta, recordó con gran emotividad una anécdota cuando daba sus primeros pasos en la cantera del Deportivo Cali y la cual, según contó, lo marcó para el resto de su vida.

Según explicó Muriel en una transmisión en vivo con el volante del Deportivo Pasto, Camilo Ayala, él tenía un par de guayos a los cuales se les podían quitar los taches para convertirlos en tenis: "Le colocaba los taches para el entrenamiento pero cuando se acababa yo le quitaba los taches y los usaba como tenis, porque no tenía tenis", comenzó diciendo.

Luego, Muriel añadió que se encontró con Ayala, quien salía de una concentración con el equipo profesional del Cali: "Tú [Ayala] me viste esperando el autobús y me dijiste ‘pero esos no son unos guayos’ y yo te dije ‘sí son guayos pero yo le quito los taches porque no tengo tenis’. (...) Y tú me dijiste ‘¿cuánto calzas tú?’ Y yo dije ‘38-39 no recuerdo’. Y te quitaste los zapatos y me dijiste ‘mídetelos’. Eran unos Adidas nuevecitos me acuerdo", puntualizó.

Y posteriormente, con algo de gracia, el delantero del Atalanta afirmó que le quedaron grandes, pero que no le importó: "Me quedaron grandes y yo te dije ‘no, me quedan perfectos’. (risas) Y tú me dijiste ‘bueno quédate con ellos’. Yo creo que de las cosas que más me marcaron en mi etapa del Cali que siempre voy a recordar y que voy a llevar siempre, y que cada vez que tengo la posibilidad de recordarla me da fuerzas para seguir adelante en los momentos que he tenido de dificultad", concluyó.