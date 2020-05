"No fue penal en el Mundial": Harry Kane se confesó con Dávinson Sánchez

El delantero inglés, Harry Kane, se confesó con Dávinson Sánchez sobre el penal que se le cobró a la Selección Colombia en el partido contra Inglaterra por los octavos de final en el Mundial de Rusia 2018.

Según explicó Dávinson, compañero de Kane en el Tottenham, en diálogo con DirectvSports, "con Inglaterra fue un partido en el que yo me voy al referente que tienen ellos, con Harry [Kane], que es un profesional. Ese penal contra él no fue. Yo le dije a él que no fue penal y él me dice ‘que no fue penal pero si el árbitro lo pita nos favorece y la verdad lo siento por vos pero tenía que hacerlo‘", puntualizó.

Adicionalmente, el defensor de los Spurs reveló que el varios equipos en España tuvieron interés en él, e incluso con uno de ellos llegó a tener un preacuerdo: "Antes de venir Barcelona, vino Sevilla y Valencia cuando yo no había jugado ni cinco partidos como profesional. Incluso hay que decirlo, firmé un preacuerdo con Villarreal antes de que viniera la oferta de Barcelona", aseveró Dávinson, quien, recordemos, debutaría con Atlético Nacional en 2013.