MinInterior respalda nombramiento de coordinador de víctimas

La ministra del interior, Alicia Arango, en medio de una sesión en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, se refirió a las críticas que ha dasatado el nombramiento de Jorge Tovar, hijo de 'Jorge 40'. Aseguró, que el cargo no es director, sino coordinador interno de victimas y, agregó, que los delitos de sangre no se heredan.

" Es increíble que no seamos capaces de de darle oportunidades a quien no ha cometido delitos. El día que el no cumpla o cometa algún delito, se tiene que ir, pero mientras tanto no se va a ir porque él no tiene ningún problema con la justicia por un lado, y por otro, porque cumple con sus funciones a cabalidad. Es una persona absolutamente abierta a todos los escenarios de reconciliación en este país", dijo la ministra.

La funcionaria aseguró que le "duele" que se juzgue a una persona sin conocerla y por ser hijo de determinada persona.

"Si fuera alguien de un grupo guerrillero que se hubiera nombrado ahí, también lo defendería porque tampoco tienen la culpa que su papá se haya equivocado" añadió.

La ministra Arango manifestó el respaldo al nombramiento de Jorge Tovar e indicó que cuando ella llegó a es cartera, él ya estaba allí y se le está dando la oportunidad de estar en el cargo.