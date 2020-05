Centro Democrático denuncia incumplimientos de FARC a acuerdo de paz

El acuerdo de paz fue centro de un debate de Control Político en la Plenaria del Senado, en donde el Centro Democrático lanzó duros cuestionamientos a las FARC y denunciaron incumplimientos por parte de la extinta guerrilla.

La Senadora María del Rosario Guerra aseguró, en medio de la plenaria, que no se han entregado los recursos prometidos para reparar a las víctimas del conflicto armado.

“De 964 mil millones, solamente 34 mil millones de pesos y de esos bienes recibidos por 30 mil millones de pesos, solamente 3.842 se han monetizado, es decir, que solo cuentan hoy para resarcir a víctimas, que no se ha resarcido una, con 3.842 millones. No me digan que eso no es una burla a las víctimas que se suponía estaban en el Centro del Acuerdo que se firmó el primero de diciembre del año 2016", indicó la senadora.

Tras la intervención de la congresista, desde el partido FARC, Carlos Antonio Lozada, aseguró que hay una estrategia por parte de la colectividad que busca desviar la atención sobre los problemas del país.

“No creo que existan muchos antecedentes en el Congreso de la República en que se cite a debate de control político a un partido, pero como en la era de la virtualidad todo es posible. Anuncio, de una vez, señor presidente, que voy a radicar un debate de control político al partido Centro Democrático para que inauguremos en esta etapa de la virtualidad ese nuevo capítulo del Congreso donde no son los funcionarios del gobierno los que deben ir a responder, sino los partidos políticos".

Y luego lanzó duras críticas contra las senadoras María del Rosario Guerra y Paloma Valencia. "Yo lo que veo, respecto al tema de la intención, no es otra cosa que nostalgia en las dos senadoras citantes por la desaparición de las FARC, porque definitivamente está demostrado que necesitan que exista las FARC como una amenaza para mantener el miedo".

Al debate acudieron el ministro de defensa, la ministra del interior, el alto comisionado de paz y el alto consejero para la estabilización.