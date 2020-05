“Se debe levantar la suspensión de términos judiciales”: Fiscal Barbosa

El Fiscal General, Francisco Barbosa, advirtió que muchos de los procesos penales están corriendo como si no estuvieran suspendidos los términos, y abogados defensores están aprovechando para solicitar la libertad de los acusados, como sucedió en el caso de la familia Ambuila, procesada por lavado de activos, y el caso del exrector de la Uniautónoma, Ramses Vargas, procesado por corrupción.

"Frente al país hay que decir una cosa muy clara, o los términos se suspenden o no, pero no pueden estar suspendidos para unas actuaciones y para otras no". recalcó Barbosa.

Señala el fiscal que la norma de suspensión de términos en medio de la emergencia sanitaria no es seria, y no se acata de manera estricta.

"Aquí lo que estamos viendo es que en algunos casos, como estos casos emblemáticos, algunos jueces han cumplido y acatado esa suspensión de términos, otros simplemente han corrido los términos, incluso con interpretaciones como si estuviera funcionando normalmente la justicia".

Añadió que se están otorgando libertades, pero las actuaciones de la Fiscalía no se reciben, como tampoco se está dando trámite a demandas de extinción de dominio cuyos casos están frenados y tampoco se están recibiendo escritos de acusación.