Presidente Duque se disculpó por llamar abuelitos a las personas mayores

Después de varios reclamos por usar el término "abuelitos", al referirse a las personas mayores de 70 años que deben cumplir con el aislamiento obligatorio. El presidente Iván Duque pidió disculpas por usar esa palabra, asegurando que no lo hacía con otra intención que no fuera cariño.

"He visto a personas que se han molestado por haber utilizado la palabra abuelitos y, de antemano, quiero decir que lo he hecho con cariño pero entiendo la molestia y por eso, si alguien se ha ofendido porque he utilizado ese término, pido honestamente disculpas", dijo.

El jefe de estado aseguro que las medidas que se han tomado con estas personas son para su protección, pues son el grupo más vulnerable al virus.

"Hemos visto que en personas entre 70 y 74 años hay 81 fallecidos; entre 75 y 79, 71 fallecidos; y en mayores de 80 años, 120. Y eso reafirma que en la medida en que protejamos a los mayores de 70 añoslogramos salvar vidas", señaló.

El presidente aseguró que la próxima semana se reunirá el grupo de epidemiólogos para tomar medidas en cuanto a esta población, y a los menores de edad, pues se definirá el furo de las clases presenciales en colegios y universidades.