El único parecido entre Guardiola y Mourinho según Samuel Eto'o

Para muchos, dos de los mejores entrenadores que ha tenido el fútbol en los últimos tiempos y con varios cruces que han dejado mucho de qué hablar en el pasado: esos son José Mourinho y Pep Guardiola, a quienes comparó el exjugador Samuel Eto'o, que fue dirigido por ambos.

Según precisó el camerunés en La Gazzetta dello Sport, si bien son dos técnicos son diferentes en cuanto a sus estilos y formas de ser, hay un aspecto en particular con el que se los podría comparar: "El único punto común que tienen estos dos entrenadores es el deseo de ganar. Son personalidades completamente diferentes y tienen una visión diferente del fútbol".

Además, reveló que cuanto salió del Barcelona, se sintió "decepcionado" con Guardiola, sin embargo, no escondió que "en realidad ya había dejado todo atrás. Sabía que tendría que irme, ya estaba hablando con varios clubes".

Precisamente, ante la incertidumbre que estaba viviendo por la que iba a ser una segura salida del conjunto ‘Catalán’, el camerunés dio a conocer un mensaje que le hizo decantarse por el Inter de Milán en el 2009: "Un tal [Marco] Materazzi me escribe: 'Si vienes al Inter, ganaremos todo'. No tengo ese número guardado y le pregunto a Albertini: '¿Es suyo?' Era suyo. Una cosa así nunca me había pasado. Ese mensaje tuvo un gran peso en mi elección y dio a luz a una gran amistad".