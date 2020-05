"Todos comenzamos a jugar fútbol sin público y aprendimos a amarlo": Klopp

El técnico del Liverpool, Jürgen Klopp, habló recientemente sobre las nuevas medidas de bioseguridad que afronta el fútbol ante la pandemia de la COVID-19. Para el alemán, es necesario que las personas se acostumbren a jugar con estadios vacíos por el bienestar común.

"Todos comenzamos a jugar al fútbol sin público, en los juveniles, y aprendimos a amar el juego no sólo por el ambiente en los estadios. Tenemos que acostumbrarnos a los estadios vacíos. Sabemos que será así durante unos meses. Que sean pocos. Aun así, no significa que el fútbol no sea un juego maravilloso", precisó Klopp en diálogo con la BBC.

Además, cuando se le consultó sobre el posible regreso de la Premier League, el técnico del conjunto ‘Red’ afirmó que "estaremos preparados para la vuelta", puesto que "todos tendremos el mismo tiempo de preparación. Estaremos en la mejor forma posible cuando todo vuelva", añadió.

El Liverpool es el líder absoluto de la Liga inglesa con 82 puntos, 25 unidades por delante del Manchester City, que es segundo con un partido menos. En cuanto a las cuentas, el equipo de Klopp tan solo necesita sumar dos victorias para ser el virtual campeón.