La 'Ley Suárez', una disposición contra los "caníbales del fútbol"

Por: José Borda

No fue ningún secreto que Luis Suárez, el famoso jugador uruguayo, tuvo la mala costumbre de morder a sus rivales en las canchas de fútbol. En 2010 mordió a Omet Bakkal jugador holandés, en 2013 mordió en el brazo al serbio Branislav Ivanovic, pero el incidente más infame ocurrió en el Mundial de Brasil 2014, en donde el uruguayo mordió al italiano Giorgio Chiellini y posteriormente recibió una dura sanción. Cabe agregar que por esta falta, Suarez no fue expulsado.

No obstante, el uruguayo no ha sido el único con la mala costumbre de “echarle diente” a los rivales, también lo hizo un futbolista amateur francés, quien fue sancionado con cinco años de suspensión por morderle el pene a un contrincante estando en el piso en un partido de la 2ª división entre los clubes de Terville y Soetrich del balompié francés.

Mientras que en el fútbol italiano, Enis Nadarevic, jugador del Bari, se fue expulsado luego de morder en una pierna a Diego Falcinelli, del Virtus Lanciano por la Serie B.

Todos esos incidentes le sirvieron al IFAB para que, a partir del 2018, a nadie más se le ocurriera usar los dientes “incisivos y caninos” en el terreno de juego y fue precisamente por esto que implementó en el Reglamento un mandato con el fin de evitar los mordiscos en pleno partido, la cual fue bautizada por los fanáticos como la 'Ley Suárez'.





Si bien la IFAB no le atribuye a nadie la inspiración de esta especificación, en la normativa se cree que esta fue la causa tras bambalinas, ya que antes 'morder' a alguien no tenía castigo, debido a ello no es difícil deducir que la decisión fue tomada directamente por los actos del jugador charrúa y los demás “mordelones”.

Este precepto está establecido en la “Ley 12 Faltas y Conducta Incorrecta”, entre los ocho causales de expulsión que tiene un árbitro para aplicar en un partido y dice: “se deberá expulsar a un jugador, a un sustituto o a un jugador sustituido que cometa algunas de las siguientes infracciones: morder a alguien. Adicionalmente, dicha acción se sancionará técnicamente con tiro libre directo o penalti", todo depende del sitio donde se cometa.

Una vez se estableció la medida que desechaba los mordiscos, estos, como por arte de magia dejaron de presentarse en los partidos, causa por la cual hoy día los árbitros poco la aplican en los torneos. El último caso que se tiene referencia de este hecho fue en noviembre de 2019 en la Liga paraguaya en clásico Olimpia vs Cerro Porteño, donde el internacional venezolano, Fernando Amorebieta mordió en la cabeza al atacante Néstor Camacho, el árbitro esta vez de “ipso facto” aplicó esta famosa Ley.