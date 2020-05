"Se acabó el feeling y la alegría": las confesiones de Nairo en Movistar

Nairo Quintana se volvió a referir este jueves a las razones que detonaron su salida del Movistar Team, asegurando que sentía que la relación estaba desgastada. Además, se refirió a su adaptación en el Arkéa y la preparación de cara a su gran objetivo para la temporada 2020: el Tour de Francia.

En declaraciones para La Montonera de Eurosport, Nairo no escondió que había perdido la motivación en el Movistar Team y que ello había influido bastante en su rendimiento en la carretera: "Si no estás a gusto en un lugar, es muy complicado seguir. Si se acaba el feeling y la alegría significa que hay algo que cambiar. En Movistar siempre me trataron bien y viví muy buenos momentos, pero llegó el momento de dejar con dolor a mucha gente y emprender un nuevo camino".

Tras siete años de relación con la escuadra telefónica, Quintana precisó que necesitaba emprender un nuevo rumbo acompañado de otros desafíos para su carrera deportiva: "Van pasando los años y necesitaba ya un cambio de aires sin polémicas ni guerras que es lo que más odio. He encontrado un sitio en el que me encuentro cómodo y donde quiero seguir creciendo. Hago lo que me gusta y solo quiero disfrutar del ciclismo", expresó.

Mucho se cuestionó su llegar a un nuevo equipo sería sinónimo de difícil adaptación y bajo rendimiento, sin embargo, el colombiano demostró seguir a la altura, teniendo un inicio de temporada que hace algunos años no se le veía: se alzó con el Tour La Provence y el Tour de los Alpes Marítimos:

"Ha sido una mezcla de un poco de todo. Cuando llegas a un nuevo sitio, siempre quieres hacer las cosas lo mejor posible. Además, todo el mundo está volcado ayudándonos por lo que es más sencillo cumplir objetivos como planeamos desde el inicio de la temporada.

¿Su meta en esta temporada? "El Tour de Francia es el objetivo principal", aseveró Nairo, quien espera poder completar dos carreras como preparación para la ‘Grande Boucle’. Además, añadió que, si bien ha estado entrenando para prepararse, el estado físico con el que llegue a la carrera francesa será una "incógnita", así como para otros ciclistas.

"El resultado de la propia carrera será particular. Al final, hay compañeros que entrenan cinco horas mientras que hay otros entrenadores que dicen que no hay que pasar de tres horas además de debate sobre si mejor entrenar ese tiempo por la mañana o por la tarde... No todos entrenamos ni el mismo tiempo ni de la misma manera y eso siempre influye", concluyó Quintana.